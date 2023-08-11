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РФ пытается вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного, - Генштаб

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Пятница 11 августа 2023 09:37
РФ пытается вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на трех направлениях, а российские войска пытаются вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Так Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. А также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки. Оккупанты предпринимают попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и западнее Работиного. Успеха не имели", - рассказал Ковалев.

РФ пытается вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного, - ГенштабРФ пытается вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного, - Генштаб

Фото: россияне пытаются вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного (deepstatemap.livе)

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск.

В частности, россияне совершили здесь безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надежда и южнее Новоселовского Луганской области.

Также оккупанты пытались наступать в районе северо-восточнее Богдановки, однако результата не добились. В этом направлении продолжаются тяжелые бои. Враг отмечает значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Армия РФ осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В то же время, как сообщают в Институте изучения войны (ISW), ВСУ пытаются закрепиться близ Урожайного, а россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 11 августа, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.

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