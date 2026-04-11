Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ пытается переломить ход войны: Сырский назвал цели ВСУ

11:49 11.04.2026 Сб
2 мин
Главнокомандующий рассказал о ключевых задачах украинских защитников
aimg Константин Широкун
Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)

Россияне несмотря на большие потери пытаются переломить ход боевых действий. Украинские защитники наносят врагу максимальные потери и истощают врага.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Во время очередной рабочей поездки в Южную операционную зону провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач по отпору вооруженной агрессии РФ", - заявил Сырский.

По его словам, во время встреч главное внимание уделили слаженности и улучшению взаимодействия в полосах ответственности, и скоординировали дальнейшие действия для ведения эффективной активной обороны.

Он также подчеркнул, что российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи.

"Наши цели неизменны - наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, освобождения украинских территорий, сохранения жизней наших воинов", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация на фронте и потери врага

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери. Кроме того, россияне сорвали собственные дедлайны в трех областях.

Так, российская армия только за март потеряла более 35 тысяч солдат. Огромное количество вражеских солдат было обезврежено с помощью дронов.

Стоит отметить, что сейчас соотношение применения ударных дронов у украинских войск и россиян 1,3 к 1, преимущество на стороне ВСУ.

