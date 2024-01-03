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РФ пытается наступать на Часов Яр. Какая ситуация на "горячих" участках фронта

Фото: какая ситуация на "горячих" участках фронта в Украине 3 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Бахмутское направление

Здесь, по его словам, продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка.

"Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр", - отметил генерал.

Купянское направление

Здесь продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.

Лиманское направление

Российские оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий.

"В то же время на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами", - добавил Сырский.

Общая ситуация на фронте

В целом на направлениях наступления оккупанты увеличили количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм Z" и "шторм V". Кроме того, противник продолжает перекидывать резервы по другим направлениям.

"Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед", - отметил генерал.

По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.

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