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Станки, алмазы и не только. В СМИ узнали подробности 12-го пакета санкций против России

Среда 15 ноября 2023 13:13
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Станки, алмазы и не только. В СМИ узнали подробности 12-го пакета санкций против России Фото: в СМИ узнали подробности 12-пакета санкций против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз намерен запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно документам, которые попали в распоряжение Bloomberg, 12-ый пакет санкций ЕС против России также может содержать запрет на экспорт алмазов и меры по усилению контроля за соблюдением верхней границы цен на российскую нефть.

Отмечается, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям, в связи с чем они могут меняться до того, как будут одобрены.

Россия импортирует оборудование для производства боеприпасов

Как пишет издание, Российская Федерация импортирует часть оборудования, в том же числе сварочные аппараты и системы числового программного управления из Европы и использует их для производства боеприпасов.

Сейчас соревнование за источники поставок боеприпасов приобрело решающее значение, поскольку Украина готовится к длительной войне. Россия смогла поддержать свое производство боеприпасов, тогда как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.

12-ый пакет санкций будет нацелен против способности России обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста.

Что еще попадет под ограничения

Среди других товаров, которые Россия использует в войне против Украины и которые способствуют производству военных систем, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов.

Пакет ограничений будет включать запрет на бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах.

Российская нефть

В рамках мер по обеспечению соблюдения верхней границы цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель, Европейский союз предлагает следующие шаги:

  • ввести требование, предусматривающее включение деталей о расходах в сертификаты. Речь идет о страховании и фрахте. Это поможет обойти попытки фальсификации сертификатов или маскировки реальной стоимости российской нефти;
  • усилить обмен информацией для выявления судов, которые прибегают к сокрытию происхождения или назначения продукта;
  • ввести систему уведомлений, которая потребует разрешения на продажу или экспорт танкеров и судов, бывших в употреблении, как способ ограничить возможности России развивать так называемый теневой флот судов.

"Российская нефть сейчас торгуется значительно выше верхней границы в 60 долларов за баррель, которую ЕС и другие страны "Большой семерки" установили в декабре прошлого года. Этот порог в значительной степени обходится за счет использования огромного теневого флота танкеров, который Москва накопила, а это означает, что ей не нужно использовать западные корабли, страхование или другие услуги, которые запрещены для грузов, стоящих более 60 долларов", - объясняет издание.

В частности предложения включают ограничения на импорт:

  • сжиженного пропана;
  • чугуна и шпигата;
  • медных проводов;
  • алюминиевых проводов;
  • фольги;
  • труб и трубок.

Если предложения будут одобрены, в список субъектов, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний.

В ЕС также предлагают:

  • запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют услуги кошельков, счетов и хранения криптоактивов;
  • запретить предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного дизайна и производства;
  • требовать от фирм в Европе, которые принадлежат или контролируются россиянами или российскими юридическими лицами, получать разрешение на перевод средств за пределы союза;
  • ввести требование, которое будет заставлять экспортеров включать в свои контракты пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных товаров.

Санкции против России

Европейский Союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

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