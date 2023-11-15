Станки, алмазы и не только. В СМИ узнали подробности 12-го пакета санкций против России

Европейский союз намерен запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно документам, которые попали в распоряжение Bloomberg, 12-ый пакет санкций ЕС против России также может содержать запрет на экспорт алмазов и меры по усилению контроля за соблюдением верхней границы цен на российскую нефть.

Отмечается, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям, в связи с чем они могут меняться до того, как будут одобрены.

Россия импортирует оборудование для производства боеприпасов

Как пишет издание, Российская Федерация импортирует часть оборудования, в том же числе сварочные аппараты и системы числового программного управления из Европы и использует их для производства боеприпасов.

Сейчас соревнование за источники поставок боеприпасов приобрело решающее значение, поскольку Украина готовится к длительной войне. Россия смогла поддержать свое производство боеприпасов, тогда как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.

12-ый пакет санкций будет нацелен против способности России обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста.

Что еще попадет под ограничения

Среди других товаров, которые Россия использует в войне против Украины и которые способствуют производству военных систем, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов.

Пакет ограничений будет включать запрет на бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах.

Российская нефть

В рамках мер по обеспечению соблюдения верхней границы цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель, Европейский союз предлагает следующие шаги:

ввести требование, предусматривающее включение деталей о расходах в сертификаты. Речь идет о страховании и фрахте. Это поможет обойти попытки фальсификации сертификатов или маскировки реальной стоимости российской нефти;

усилить обмен информацией для выявления судов, которые прибегают к сокрытию происхождения или назначения продукта;

ввести систему уведомлений, которая потребует разрешения на продажу или экспорт танкеров и судов, бывших в употреблении, как способ ограничить возможности России развивать так называемый теневой флот судов.

"Российская нефть сейчас торгуется значительно выше верхней границы в 60 долларов за баррель, которую ЕС и другие страны "Большой семерки" установили в декабре прошлого года. Этот порог в значительной степени обходится за счет использования огромного теневого флота танкеров, который Москва накопила, а это означает, что ей не нужно использовать западные корабли, страхование или другие услуги, которые запрещены для грузов, стоящих более 60 долларов", - объясняет издание.

В частности предложения включают ограничения на импорт:

сжиженного пропана;

чугуна и шпигата;

медных проводов;

алюминиевых проводов;

фольги;

труб и трубок.

Если предложения будут одобрены, в список субъектов, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний.

В ЕС также предлагают:

запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют услуги кошельков, счетов и хранения криптоактивов;

запретить предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного дизайна и производства;

требовать от фирм в Европе, которые принадлежат или контролируются россиянами или российскими юридическими лицами, получать разрешение на перевод средств за пределы союза;

ввести требование, которое будет заставлять экспортеров включать в свои контракты пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных товаров.

Санкции против России

Европейский Союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.