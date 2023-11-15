Станки, алмазы и не только. В СМИ узнали подробности 12-го пакета санкций против России
Европейский союз намерен запретить экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно документам, которые попали в распоряжение Bloomberg, 12-ый пакет санкций ЕС против России также может содержать запрет на экспорт алмазов и меры по усилению контроля за соблюдением верхней границы цен на российскую нефть.
Отмечается, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям, в связи с чем они могут меняться до того, как будут одобрены.
Россия импортирует оборудование для производства боеприпасов
Как пишет издание, Российская Федерация импортирует часть оборудования, в том же числе сварочные аппараты и системы числового программного управления из Европы и использует их для производства боеприпасов.
Сейчас соревнование за источники поставок боеприпасов приобрело решающее значение, поскольку Украина готовится к длительной войне. Россия смогла поддержать свое производство боеприпасов, тогда как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.
12-ый пакет санкций будет нацелен против способности России обходить санкции и кормить свою военную машину. В частности речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста.
Что еще попадет под ограничения
Среди других товаров, которые Россия использует в войне против Украины и которые способствуют производству военных систем, есть химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов.
Пакет ограничений будет включать запрет на бриллианты с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах.
Российская нефть
В рамках мер по обеспечению соблюдения верхней границы цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель, Европейский союз предлагает следующие шаги:
- ввести требование, предусматривающее включение деталей о расходах в сертификаты. Речь идет о страховании и фрахте. Это поможет обойти попытки фальсификации сертификатов или маскировки реальной стоимости российской нефти;
- усилить обмен информацией для выявления судов, которые прибегают к сокрытию происхождения или назначения продукта;
- ввести систему уведомлений, которая потребует разрешения на продажу или экспорт танкеров и судов, бывших в употреблении, как способ ограничить возможности России развивать так называемый теневой флот судов.
"Российская нефть сейчас торгуется значительно выше верхней границы в 60 долларов за баррель, которую ЕС и другие страны "Большой семерки" установили в декабре прошлого года. Этот порог в значительной степени обходится за счет использования огромного теневого флота танкеров, который Москва накопила, а это означает, что ей не нужно использовать западные корабли, страхование или другие услуги, которые запрещены для грузов, стоящих более 60 долларов", - объясняет издание.
В частности предложения включают ограничения на импорт:
- сжиженного пропана;
- чугуна и шпигата;
- медных проводов;
- алюминиевых проводов;
- фольги;
- труб и трубок.
Если предложения будут одобрены, в список субъектов, торговля с которыми ограничена, будет добавлено более 30 компаний.
В ЕС также предлагают:
- запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют услуги кошельков, счетов и хранения криптоактивов;
- запретить предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного дизайна и производства;
- требовать от фирм в Европе, которые принадлежат или контролируются россиянами или российскими юридическими лицами, получать разрешение на перевод средств за пределы союза;
- ввести требование, которое будет заставлять экспортеров включать в свои контракты пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных товаров.
Санкции против России
Европейский Союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.
В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.