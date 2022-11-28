РФ пытается атаковать на Донбассе, а ВСУ уничтожили вражеский пункт управления, - Генштаб

Враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении российские кафиры обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелеча, Огурцово, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области.

На лиманском направлении враг сосредотачивается на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты обороняются. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону позиций на временно занятых территориях. Не прекращает артиллерийские обстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Росатом".

Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава. В районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.

Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который использовали оккупанты для доставки вооружения и военной техники.