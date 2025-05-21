РФ накапливает резервы и активизирует "мотоштурмы": в ВСУ рассказали о ситуации на Харьковщине

Российская армия продолжает проводить ротации подразделений, участвующих в штурмовых операциях на Харьковщине.
Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Кроме того, враг стягивает и накапливает резервы в районах Волчанска и населенного пункта Двуречное, что к северу от Купянска.
По его словам, Россия не отказалась от идеи создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы Украины.
Для этого оккупанты постоянно обновляют штурмовые подразделения и подтягивают резервы в стратегически важные районы.
Шамшин также обратил внимание на то, что активные мотоштурмовые действия российских военных продолжаются уже долгое время и не имеют тенденции к уменьшению.
"И поэтому мы сейчас, как правило, видим меньше сожженной бронетехники, но больше уничтоженного этого мотохлама. И, учитывая то, что стоимость китайского мотоцикла так же, как и стоимость жизни российского солдата на РФ чрезвычайно низкая, стоит ожидать, что россияне продолжат эти "банзай атаки" именно на мотоциклах", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что эти мотоштурмы являются своеобразной заменой традиционных штурмовых действий, ведь из-за дефицита бронетехники оккупанты вынуждены переходить на мобильные, но более уязвимые средства атаки.
Российские войска 20 мая совершили очередную попытку прорыва государственной границы Украины в районе населенного пункта Строевка на Харьковщине.
По данным украинских военных, оккупанты попытались проникнуть на территорию Харьковской области группой штурмовиков. Она была уничтожена.
Кроме того, на Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать в районе Волчанска и в направлении Строевки.
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