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РФ предоставляла спутниковые данные хуситам для атак на корабли, - WSJ

Фото: Россия снабжала хуситов спутниковыми данными для ударов по кораблям (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация предоставляла йеменским хуситам целевые спутниковые данные для наведения ракет и дронов при ударах по кораблям в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

Обстрелы судов, в том числе коммерческих, в этой акватории на Ближнем Востоке со стороны боевиков-хуситов в Йемене продолжаются с конца прошлого года. Группировка, которую поддерживает Иран, продолжает атаковать "главную артерию мировой торговли", что способствует еще большей дестабилизации региона.

"Хуситы, начавшие свои нападения в конце прошлого года из-за войны в Газе, в конце концов начали использовать российские спутниковые данные, когда они увеличивали свои удары", - рассказали западным СМИ лицо, знакомое с этим вопросом, и два европейских чиновника по вопросам обороны.

В публикации WSJ также указывается, что данные передавались йеменским боевикам-хуситам через членов иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Один из источников американского издания уточнил, что эти члены КСИР Ирана "были подключены к хуситам в Йемене".

Удары хуситов по кораблям в Красном море и Аденском заливе

Напомним, начиная с ноября прошлого года хуситы в Йемене наносят удары по кораблям в регионе Красного моря. Они объясняют свои атаки на коммерческое судоходство "знаком солидарности" с группировкой ХАМАС в Секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против террористов в ответ на массированную атаку в октябре 2023 года.

Военные США и коалиции стран Европы в ответ начать операцию по защите судоходства в регионе, а также атакуют объекты боевиков-хуситов в Йемене.

Добавим, хусти обещали не бить по кораблям и танкерам, принадлежащим РФ и Китаю. Однако такие случаи  все же были.

Добавим также, в сентябре западные СМИ сообщали, что ракеты "Яхонт" (П-800 "Оникс"), которые ранее РФ передавала "Хезболле", Кремль собирается передать также йеменским боевикам.

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