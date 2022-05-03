Полонені бойовики "ДНР" закликають "земляків" не вступати до армії Росії, - СБУ

Бойовики так званих "ДНП" та "ЛНР" розповідають, що росіяни їх змушують воювати проти України. У самопроголошених республіках вербують навіть тих, хто не служив в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Мешканці так званих "Л/ДНР" закликають своїх земляків не долучатися до російської армії навіть під загрозою тюрми. Про це говорять якраз ті "ополченці" з Донбасу, яким свого часу не вистачило сміливості відмовити окупантам.

"Людські втрати, зруйновані будинки, міста - не варті його (Путіна - ред.) амбіцій. Якби зараз переді мною став вибір: брати до рук зброю чи сісти у в'язницю - я вибрав би сісти у в'язницю", - говорить бойовик так званої "ДНР", якому пощастило не загинути, а потрапити в український полон.

За словами цього "воїна", його насильно мобілізували 24 лютого - у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А потім без жодної підготовки кинули у бій.

"Так він і потрапив в полон, бо російські командири "кинули" своїх підлеглих при першій же небезпеці", - повідомляє СБУ.