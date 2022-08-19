У РФ набирають добровольців до України, обіцяючи довічну пенсію родичам
У Томській області Росії всім членам родин добровольців, що згодяться воювати в Україні, обіцяють довічну пенсію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Таку "замануху" вигадали з метою набрати особовий склад у новий батальйон "Тоян", який незабаром має вирушати на війну", - йдеться в повідомленні.
Водночас в "СтратКомі" додають, що рідним добровольців при цьому не розповідають, що більшість тіл загиблих росіян не забирають додому, тому отримати виплати за загиблого не можливо, а навіть якщо тіло і вдається повернути, компенсації доводиться отримувати не без звернення до суду.
Не говорять російські воєнкоми і те, що кожен другий доброволець не повертається додому живим.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська області.
Нагадаємо, українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено 69 одиниць автомобільної техніки ворога.
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