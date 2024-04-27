Оккупанты продвинулись под Авдеевкой, могут попытаться обойти Часов Яр: карты ISW

На фронте в Украине наблюдается продвижение российских оккупантов в Донецкой области, в частности к северо-западу от Авдеевки. Украинские защитники фиксируют намерения врага обойти Часов Яр, и создать условия для оперативного окружения.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные боевые действия продолжались 26 апреля вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Также позиционные бои продолжались в районе Кисловки и Берестового, близ Стельмаховки, близ Дружелюбовки и Макеевки, возле Тернов, Заречного, Торского, в районе Серебрянского лесничества и возле Белогоровки.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись вблизи н.п. Терны и Ямполевки, но эксперты ISW не нашли визуальных доказательств этого утверждения.

Операция №2 - Донецкая область

На Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 26 апреля продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

В отчете указывается, что позиционные бои также продолжались в районе Верхнекаменского, в Николаевке и в районе Выемки и Спорного.

Войска РФ 26 апреля продолжали наступление в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Боевые действия шли к северо-востоку от Часового Яра возле Богдановки, вблизи микрорайонов Новый и Канал, вблизи Ивановского, около заповедника Ступки-Голубовского возле Часового Яра и около Клещиевки, вблизи Шумов.

Спикер группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин 26 апреля заявил, что оккупанты атакуют Богдановку, Ивановское, Клещиевку и Андреевку (юго-восточнее Часового Яра) с целью обойти Часов Яр и создать условия для оперативного окружения и захвата населенного пункта.

Он также заявил, что враг сосредотачивает усилия на прорыве обороны ВСУ к востоку от Часового Яра, пересечению канала Северский Донец Донбасса, захвату Часового Яра и созданию условий для последующих наступлений на Краматорскую агломерацию (Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка).

По словам Волошина, 25 апреля войска РФ сосредоточили несколько больше личного состава возле Клещиевки и сильно атаковали около Белой Горы (юго-восточнее Часового Яра). Он добавил, что противник в районе Белой Горы производит перегруппировку, накапливает боеприпасы и активно разминирует линию фронта.

Войска РФ недавно достигли дополнительных тактических успехов северо-западнее Авдеевки и, как сообщается, продвинулись дальше в этом районе по состоянию на 26 апреля.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что оккупанты недавно совершили незначительное продвижение в центре Соловьева (к северо-западу от Авдеевки) и в центре Семеновки (западнее Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и до километра к западу от населенного пункта по трассе О-0544 (Очеретино - Гродовка); к северу, западу и югу от Новобахмутовки (к северо-западу от Авдеевки) и к северу от Новокалинового (к северо-западу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что войска РФ захватили Бердичи (к северо-западу от Авдеевки) и продвинулись в поля северо-западнее населенного пункта после того, как ВСУ отступили из Бердичей.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили Семеновку, хотя российские источники и прежде рассказывали, что оккупанты захватили этот населенный пункт. При этом в ISW не наблюдали визуального подтверждения ни одного из этих заявлений России.

Как заявил украинский офицер Волошин, сейчас ВСУ контролируют две трети Очеретино и препятствуют дальнейшему продвижению российских войск в этот район.

25 и 26 апреля некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские войска якобы отошли из Очеретино к Архангельскому (к северо-востоку от Очеретино и к юго-западу от Авдеевки), хотя другие утверждали, что ВСУ сохраняют позиции в северо-западном Очеретино.

Как утверждал российский блоггер, штурмовые группы ВС РФ временно достигли окрестностей Архангельского.

Бои также продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Керамика, западнее Авдеевки в районе Уманского и юго-западнее Авдеевки в районе Нетайлово и Невельского.

26 апреля войска РФ продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись в полях к востоку от Красногоровки (к западу от Донецка) и прорвали оборону ВСУ в районе Парасковеевки (юго-западнее Донецка), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этих утверждений.

Как указывается в отчете, бои продолжались к западу от Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы, Новомихайловки и Водяного.

Российский "военкор" распространил кадры, на которых видно, как войска РФ производят механизированный штурм Красногоровки размером примерно во взвод, как сообщается, 24 апреля.

26 апреля в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись на глубину до 200 метров вблизи Урожайного (южнее Великой Новоселки), хотя аналитики ISW не наблюдали визуальных доказательств этого заявления.

Позиционные бои шли к юго-востоку от Великой Новоселки возле Пречистовки и к югу от Великой Новоселки возле Урожайного и Старомайорского.

"Южная ось"

Сообщается, что 26 апреля войска РФ продвинулись западнее Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский "военкор" рассказывал, что оккупанты вроде бы продвинулись северо-западнее Вербового (восточнее Работино), но в ISW не нашли ни одного визуального подтверждения этого утверждения.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового.

Как заявлял российский блоггер, недавно украинские силы ужесточили обстрелы и удары беспилотников по российским позициям в этом районе.

Войска РФ незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 26 апреля.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что захватчики незначительно продвинулись в пределах Крынок, хотя наступление, вероятно, не недавнее, говорится в отчете ISW.

Позиционные бои продолжались в районе Крынок и Антоновского проезжего моста (север н.п. Олешки).

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 апреля сообщалось, что на фронте в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании рассказали, что Силы обороны отражают российские атаки на левобережье Днепра, а также украинские защитники поразили состав материально-технических средств противника.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 апреля общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составило уже около 463 930 солдат.