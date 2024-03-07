RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ может воевать с Украиной с нынешней интенсивностью не менее двух лет, - разведка Литвы

Фото: литовская разведка оценила способность РФ продолжать интенсивную войну против Украины годами (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Литовская военная разведка оценивает, что Россия будет иметь достаточно ресурсов для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, вероятно, по меньшей мере два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным литовских спецслужб, такую способность стране-агрессору обеспечивают высокие цены на нефть, уклонение от международных санкций и государственные инвестиции.

В совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы отмечается, что РФ реформировала и укрепила сильно потрепанную в ходе боевых действий в Украине армию в 2023 году, и находится на пути к расширению военного потенциала вдоль своей границы со странами НАТО.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность", - говорится в материале.

В публикации агентства указывается, что на обнародование данного отчета литовских спецслужб в четверг утром "наложено эмбарго".

Активная оборона ВСУ и планы на контрнаступательные действия

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых операций в 2024 году.

В свою очередь новый главком Александр Сырский говорил, что украинские военные перешли на новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника.

Добавим, 6 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк отметил, что ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Он добавил, что украинские военные планируют провести в этом году контрударные действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна России против Украины