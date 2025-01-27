РФ может воевать еще несколько лет благодаря старой технике и поддержке КНДР, - эксперт

Российская армия может воевать еще два года благодаря большому запасу старой советской техники. Ее ремонтируют, комбинируя из других машин, и отправляют на фронт

Об этом заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По словам Романенко, Россия имеет большое количество техники советских времен. Они ее модернизируют и из двух делают одну боеготовую. Несмотря на это, такая техника стреляет, передвигается и отправляется на фронт.

"Что касается личного состава, то технический анализ показывает, что еще 4-5 лет они смогут обеспечивать свои вооруженные силы личным составом", - рассказал он.

Эксперт отметил, что с лета прошлого года до настоящего времени россияне увеличили поставки в вооруженные силы различными способами - с 35 до 55 тысяч человек в месяц.

"Например, по боеприпасам: только одна Северная Корея обеспечивает 60% боеприпасов для Российской Федерации и поставила более 2,5 миллиона за последнее время. А вся Европа за полтора года помогла нам только на миллион боеприпасов", - рассказал Романенко.

По его мнению, Европа очень медленно восстанавливает работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, и с такими темпами ситуация может стать совсем угрожающей.

"Как в начале 2014 года, так и в 2022-м, если учитывать конвенционный, то есть неядерный, потенциал, то Вооруженные силы Российской Федерации имели боевой потенциал больше, чем все страны Европы вместе взятые - без американцев, например. Вот и все. Надо прагматично подходить к оценке потенциальных возможностей и реальной помощи, которую нам поставляют", - сказал он.

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