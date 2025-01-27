ua en ru
Пн, 27 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ может воевать еще несколько лет благодаря старой технике и поддержке КНДР, - эксперт

Понедельник 27 января 2025 16:42
UA EN RU
РФ может воевать еще несколько лет благодаря старой технике и поддержке КНДР, - эксперт Иллюстративное фото: РФ может воевать еще несколько лет благодаря старой технике и поддержке КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Российская армия может воевать еще два года благодаря большому запасу старой советской техники. Ее ремонтируют, комбинируя из других машин, и отправляют на фронт

Об этом заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По словам Романенко, Россия имеет большое количество техники советских времен. Они ее модернизируют и из двух делают одну боеготовую. Несмотря на это, такая техника стреляет, передвигается и отправляется на фронт.

"Что касается личного состава, то технический анализ показывает, что еще 4-5 лет они смогут обеспечивать свои вооруженные силы личным составом", - рассказал он.

Эксперт отметил, что с лета прошлого года до настоящего времени россияне увеличили поставки в вооруженные силы различными способами - с 35 до 55 тысяч человек в месяц.

"Например, по боеприпасам: только одна Северная Корея обеспечивает 60% боеприпасов для Российской Федерации и поставила более 2,5 миллиона за последнее время. А вся Европа за полтора года помогла нам только на миллион боеприпасов", - рассказал Романенко.

По его мнению, Европа очень медленно восстанавливает работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, и с такими темпами ситуация может стать совсем угрожающей.

"Как в начале 2014 года, так и в 2022-м, если учитывать конвенционный, то есть неядерный, потенциал, то Вооруженные силы Российской Федерации имели боевой потенциал больше, чем все страны Европы вместе взятые - без американцев, например. Вот и все. Надо прагматично подходить к оценке потенциальных возможностей и реальной помощи, которую нам поставляют", - сказал он.

Участие КНДР в войне России против Украины

Напомним, Северная Корея поставляет России артснаряды, отправила более 10 тысяч солдат и планирует новую партию войск. По данным разведки, КНДР может передать России 150 баллистических ракет и дополнительные гаубицы

В частности, политтехнолог Тарас Загородний оценивал, может ли президент США Дональд Трамп заставить Северную Корею прекратить помощь России в войне. Во время своего первого срока Трамп пытался поладить с КНДР и даже встречался с Ким Чен Ыном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Война в Украине
NEWS
Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта
Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта
DAILY
Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты