РФ может прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы, - ISW

Российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как указывают аналитики, представитель ГУР Вадим Скибицкий 20 января отметил, что ближайшие месяцы станут решающими в войне.
Разведчик проинформировал о том, что были зафиксированы признаки перегруппировки сил РФ для подготовки "большого наступления" в Донецкой и Луганской областях, а также предположил, что захватчики вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины.
"Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ВДВ, на направление Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области", - говорится в отчете.
Специалисты добавляют, что оценки Скибицкого подчеркивают постоянную потребность Киева в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины не лишатся инициативы и отразят новое наступление РФ.
Ключевые выводы Института изучения войны:
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ видят, какие силы накапливает Россия и готовы дать отпор врагу.
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