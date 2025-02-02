"РФ может что-то попробовать, как в Украине". Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

Страны НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону. В противном случае Россия "может что-то попробовать так же, как в Украине".
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.
"Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны", - сказал он.
Генсек НАТО отметил, что Европа должна "не проявлять слабости" к России.
"Иначе Россия может что-то попробовать. Так же, как в Украине", - констатировал он.
Но, с точки зрения Рютте, опасность исходит не только из России. Китайцы также "чрезвычайно расширили" свои военные возможности.
По словам Рютте, в частности, Германия должна "тратить больше и производить больше" и должна "последовательно продолжать" выбранный ею путь как в Европе, так и в Украине.
Он признал, что Германия "многое сделала правильно" с начала российской войны в Украине.
"Но: учитывая размер немецкой экономики, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше", - подчеркнул глава НАТО.
Рютте не впервые высказывается относительно войны в Украине и угрозы, которая нависла над западными странами в контексте этого. Недавно он заявил, что страны НАТО должны больше поддерживать Украину, потому что таким образом можно изменить ход войны.
Кроме того, Рютте высказывал мнение о том, что будущее мировой безопасности зависит от результата войны РФ против Украины. Он даже предложил покупать оружие для Украины в США за деньги Европейского Союза.
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