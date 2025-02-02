"РФ может что-то попробовать, как в Украине". Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

"Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны", - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Европа должна "не проявлять слабости" к России.

"Иначе Россия может что-то попробовать. Так же, как в Украине", - констатировал он.

Но, с точки зрения Рютте, опасность исходит не только из России. Китайцы также "чрезвычайно расширили" свои военные возможности.

Пример Германии

По словам Рютте, в частности, Германия должна "тратить больше и производить больше" и должна "последовательно продолжать" выбранный ею путь как в Европе, так и в Украине.

Он признал, что Германия "многое сделала правильно" с начала российской войны в Украине.

"Но: учитывая размер немецкой экономики, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше", - подчеркнул глава НАТО.