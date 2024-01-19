РФ не может провести масштабные атаки на нескольких направлениях в Украине, - разведка Эстонии

"Боевые действия ведутся на Луганском направлении, и там несколько российских ударных подразделений понесли большие потери в результате дезертирства подразделений", - рассказал он.

Кивиселг высказался о данных украинской стороны о том, что в этом направлении можно ожидать большую волну атак, предварительно не раньше конца января-начала февраля после промерзания почвы.

"Вместе с тем концентрация сил в одном месте означает, что такой атакующей активности нельзя ожидать по другим направлениям, потому что для этого просто не хватает сил", - отметил представитель эстонской разведки.

Ситуация под Марьинкой

Также Кивиселг выразил мнение, что войска РФ смогли добиться определенных успехов, в частности в районе Марьинки Донецкой области, где вместо прямого штурма позиций украинских защитников атаковали с флангов.

"Это требует, чтобы подразделения были хорошо обучены и управляемы, к счастью, таких подразделений в России немного, это одно из немногих случаев", - сказал он.

По словам полковника, в то же время при прямых атаках российские интервенты понесли большие потери.

Бои в районе Авдеевки

На Донецком направлении войска РФ пытаются перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ в Авдеевке, говорит Кивиселг.

В этом районе россияне пытались нанести удары по бронетехнике, но безуспешно, добавил он.

Ситуация на юге

Российские оккупанты проводят атаки в Херсонской области, но активность обстрелов снизилась. По словам представителя разведки Эстонии, это связано с тем, что российская морская пехота и ВДВ, которые там в основном воюют, не хочет идти в лобовую атаку.

На левом берегу Днепра Силы обороны по-прежнему удерживают плацдармы, хотя российские захватчики продолжают их атаковать. Как рассказал Кивиселг, в результате замерзания реки Днепр "и у украинцев, и у россиян есть проблемы со снабжением там войск".

Ситуация на фронте 19 января

По данным Генерального штаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.

Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск, - читайте в материале РБК-Украина.