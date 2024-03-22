РФ может начать наступление летом, создает группировки из более 100 тысяч солдат, - Павлюк

"Русские планы нам до конца не известны. Только известны те данные, что они создают группировку более 100 тысяч. Необязательно, что это будет наступление, возможно, они будут пополнять свои теряющие боеспособность подразделения", - рассказал Павлюк.

По его словам, есть вероятность, что к началу лета россияне могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций в одном из направлений.

"Это пока такие максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы максимально нанести такие потери противнику, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были вовлечены до сих пор в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации", - добавил командующий.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Новопавловском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 37 ББМ и 35 артсистем.