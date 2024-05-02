РФ может перебросить дивизии на восток, чтобы наступать до получения ВСУ помощи США, - ISW

Отмечается, что армия РФ может попытаться перебросить 76-ю или 7-ю десантно-штурмовые дивизии из района поселка Роботино в Запорожской области на восток Украины. Это поддержит наступательные операции в Донецкой области и позволит захватчикам воспользоваться текущим окном уязвимости до того, как ВСУ получит военную помощь США в полном объеме.

В отчете отмечается, что сейчас россияне пытаются использовать тактическое проникновение на северо-запад от Авдеевки для достижения более широкого прорыва в этом районе и активизируют наступательные операции с целью захвата оперативно важного города Часов Яр.

Российские войска на Авдеевском направлении создали относительно сплоченную группировку сил, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и 1-го армейского корпуса (АК) "Донецкой Народной Республики" ("ДНР"). Хотя, говорится в отчете, эти силы, вероятно, истощены проведением интенсивных наступательных операций в течение последних нескольких месяцев, а подразделения 76-й и 7-й дивизий могут служить в качестве ударной силы для продолжения атак в этом регионе.

"Российские войска создали менее сплоченную группировку сил на Бахмутском направлении, которая, в частности, состоит из элементов нескольких дивизий и воздушно-десантных бригад. Передислокация элементов 76-й и 7-й дивизий в этот район, могла бы усилить наступательную операцию по захвату Часов Яра", - говорится в отчете ISW.

В Институте предполагают, что российское командование может перебросить части этих двух дивизий на линию Купянск-Сватово-Кременная, где российские войска возобновили наступательные операции вдоль всей линии фронта. В то же время, российские войска, похоже, пытаются консолидировать весь этот сектор под ответственность Московского военного округа, и передислокация 76-й и 7-й дивизий может оказаться не столь полезной в этих усилиях, как в случае с более интенсивными боевыми действиями, которые сейчас продолжаются в Донецкой области.

Отмечается, что любая передислокация этих подразделений позволит российским войскам интенсифицировать наступательные операции и оказывать все большее давление на Силы обороны, независимо от их расположения.

"ISW не дает оценки того, какой район является наиболее вероятным для передислокации сил воздушно-десантных войск, если такая передислокация вообще может произойти. Институт продолжит отслеживать сообщения о возможной передислокации частей 76-й и 7-й дивизий, поскольку это представляет существенный риск для способности ВСУ замедлить российские наступательные операции на востоке Украины в ближайшие недели перед прибытием американской помощи в сфере безопасности", - говорится в отчете ISW.