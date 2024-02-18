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РФ может напасть через 5-8 лет. Писториус призвал Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию"

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Германии Борис Писториус, говоря о возможности войны с Россией, призвал Европу и НАТО подготовиться к "худшему сценарию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Писториус пояснил, что он не может знать точно, нападет ли Россия на ЕС, но отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.

"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар... Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", - сказал он.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Напомним, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его заявление прозвучало на фоне задержек или ограничений военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО намерено провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих.

Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

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