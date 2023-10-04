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РФ может готовить новое наступление на Лиман и Купянск: эксперты назвали сроки

Фото: РФ может готовить новое наступление на Лиман и Купянск (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Российская армия, вероятно, может готовить новое наступление на Лимано-Купянском направлении. Оно может начаться позже осенью или зимой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С чем ВСУ заходят в пятый месяц наступления и есть ли угрозы от "Вагнера 2.0": обзор фронта".

На всей Лимано-Купянской оси нет ни одного спокойного участка. Также, как отмечает военный эксперт Владислав Селезнев, недавно россияне перебросили на восток 25 армию. Она укомплектована личным составом примерно на 80%, техникой и вооружением - наполовину.

"С другой стороны, 25-я армия будет наступать. Украинская разведка сообщает: враг делает проходы в своих минных полях и подтягивает бронетехнику к линии столкновения. Обычно такое делают перед атаками или контратаками, поэтому враг наготове", - сказал он.

По мнению Селезнева, оккупанты попытаются выйти к реке Оскол и вернуть под свой контроль восточную часть Купянска. Он подчеркнул, что эффективная оборона наших военных зависит от ресурсов.

При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обращает внимание на то, что оккупанты бьют по мостам и транспортной инфраструктуре. Он также считает, что захватчики могут скоро пойти в наступление.

"Враг демонстрирует намерение перейти к каким-то наступательным действиям на востоке. Расчет на конец осени - начало зимы или, возможно, раньше. Поэтому нам тоже придется принимать решение о переходе в активную оборону", - подчеркнул Мусиенко.

Что этому предшествовало

Следует отметить, что летом ситуация на направлении Лиман-Купянск обострилась. Россияне усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол. Однако на прошлой неделе аналитики ISW сообщали о замедлении наступления оккупантов на линии Купянск-Кременная.

По словам спикера Восточной группировки войск Евлаша, на указанном направлении фронта оккупанты разворачивают 25-ю российскую армию.

Он также сообщил, что они возобновили штурмы на линии Лиман-Купянск. Как рассказал Евлаш, оккупанты начали активнее использовать авиацию.

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