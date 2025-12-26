РФ может готовить новый массированный удар по энергетике: в "Укрэнерго" назвали признак

"Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том", - сказал он.

По словам Зайченко, после каждой атаки достаточно трудно сбалансировать энергосистему. Поэтому из-за российских терактов приходится применять графики аварийных отключений.

"На сегодняшний момент таких графиков нет, действуют графики ограниченной мощности для промышленности и также действуют графики почасовых отключений. К сожалению, достаточно разные по всей территории Украины, от одной до трех с половиной очередей", - добавил он.