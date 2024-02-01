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В РФ могло упасть производство "Ланцетов" после взрыва на заводе под Москвой летом, - СМИ

Четверг 01 февраля 2024 23:05
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В РФ могло упасть производство "Ланцетов" после взрыва на заводе под Москвой летом, - СМИ Фото: взрыв на заводе в Сергиевом Посаде мог привести к сокращению производства дронов "Ланцет" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад в Московской области (РФ), произошедший 9 августа 2023 года, мог оказать существенное влияние на производство ударных беспилотников "Ланцет". В частности, его приостановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В материале указываются данные от OSINT-группы "Мольфар", изучающей диверсионные операции на территории России. Также звучат предположение, что причиной взрыва на заводе в Подмосковье мог быть удар украинскими дронами.

Эксперты также озвучивают предположение, что на предприятии после атаки беспилотника могла произойти детонация. Поскольку взрыв произошел на территории завода, где размещался склад с пиротехникой компании "Пиро-Росс".

По российским данным, предприятие ЗОМЗ специализируется на производстве оптических и оптоэлектронных устройств для правоохранительных органов, промышленности и здравоохранения. Однако также сообщалось, что завод выпускает бинокли и прицелы для армии.

Как рассказывал вскоре после взрыва украинский аналитик Дмитрий Снегирев в беседе с журналистами, объект предположительно связан также с производством компонентов для беспилотников "КУБ" и "Ланцет" производства ZALA Aerospace. Хотя эта информация не доказана, в публикации указывают на влияние взрыва на предприятии и дальнейшее снижение производства дронов.

Как отмечается в статье, в последние месяцы количество российских ударов "Ланцетами" на фронте в Украине заметно уменьшилось. Для сравнения приводятся данные об около 135 случаев в июле и до 69 - в декабре прошлого года соответственно.

В РФ могло упасть производство &quot;Ланцетов&quot; после взрыва на заводе под Москвой летом, - СМИ

Статистика ударов дронами-камикадзе "Ланцет" (фото: графика molfar.com/forbes.com)

Как пишет Forbes, ситуация может свидетельствовать об остановке производства соответствующих беспилотников.

В материале добавляется, что другим косвенным подтверждением того, что производство "Ланцета" было свернуто, может служить заявление представителя Минобороны РФ Алексей Криворучко о том, что производство беспилотников в стране в 2023 году составило только 3500 единиц.

При этом ранее росСМИ показывали видео о производителях "Ланцета" Zala Aero, на котором озвучивалось предположение, что производство может увеличиться в 50 раз. Но вместо этого фиксировалось заметное падение количества применения этих дронов-камикадзе.

Взрыв в Сергиевом Посаде в РФ

Напомним, 9 августа в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Предприятие находится в городе Сергиев Посад, который находится в 70 км от Москвы.

Официальной версией взрыва в РФ уже назвали "человеческий фактор". Мол, взрыв произошел на территории завода, где размещался склад с пиротехникой компании "Пиро-Росс".

По последним данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 43 человека. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. На заводе была объявлена тотальная эвакуация.

Позже в РФ нашли крайнего - технического директора фирмы "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, на складе которой произошел взрыв, отправили в СИЗО.

Более подробно о взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде на заводе - читайте в материале РБК-Украина.

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