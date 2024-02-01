У РФ могло впасти виробництво "Ланцетів" після вибуху на заводі під Москвою влітку, - ЗМІ

Потужний вибух на Загорського оптико-механічному заводі у місті Сергієв Посад у Московській області (РФ), що стався 9 серпня 2023 року, міг суттєво вплинути на виробництво ударних безпілотників "Ланцет". Зокрема, його призупинення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

В матеріалі вказуються дані від OSINT-групи "Мольфар", яка вивчає диверсійні операції на території Росії. Також звучать припущення, що причиною вибуху на заводі у Підмосков'ї міг бути удар українськими дронами.

Експерти також озвучують припущення, що на підприємстві після атаки безпілотника/ів могла відбутися детонація. Адже вибух стався на території заводу, де розміщувався склад з піротехнікою компанії "Піро-Рос".

За російськими даними, підприємство ЗОМЗ спеціалізується на виробництві оптичних та оптоелектронних пристроїв для правоохоронних органів, промисловості та охорони здоров'я. Але також повідомлялося, що завод випускає біноклі та приціли для армії.

Як розповідав невдовзі після вибуху український аналітик Дмитро Снєгірьов у бесіді з журналістами, об'єкт, ймовірно, пов'язаний також з виробництвом компонентів для безпілотників "КУБ" і "Ланцет" виробництва ZALA Aerospace. Хоча ця інформація не доведена, у публікації вказують на вплив вибуху на підприємстві і подальшого зниження виробництва дронів.

Як зазначається у статті, останніми місяцями кількість російських ударів "Ланцетами" на фронті в Україні помітно зменшилася. Для порівняння наводяться дані про близько 135 випадків у липні та до 69 - у грудні минулого року відповідно.

Статистика ударів дронами-камікадзе "Ланцет" (фото: графіка molfar.com / forbes.com)

Як пише Forbes, ситуація може свідчити про зупинення виробництва відповідних безпілотників.

У матеріалі додається, що іншим непрямим підтвердженням того, що виробництво "Ланцет" було згорнуто, може слугувати заява представника Міноборони РФ Олексій Криворучка про те, що виробництво безпілотників у країні у 2023 році склало тільки 3500 одиниць.

При цьому раніше росЗМІ показували відео про виробників "Ланцет" Zala Aero, на якому озвучувалося припущення, що виробництво може збільшитися в 50 разів. Але натомість фіксувалося помітне падіння кількості застосування цих дронів-камікадзе.

Вибух в Сергієвому Посаді у РФ

Нагадаємо, 9 серпня 2023 року у Московській області на Загорського оптико-механічному заводі стався вибух. Підприємство знаходиться у місті Сергієв Посад, що знаходиться за 70 км від Москви.

Офіційною версією вибуху у РФ вже назвали "людський фактор". Мовляв, вибух стався на території заводу, де розміщувався склад з піротехнікою компанії "Піро-Рос".

За останніми даними, внаслідок інциденту постраждали щонайменше 43 особи. Від вибухової хвилі у кількох будинках у різних районах міста вибило шибки. На заводі оголосили тотальну евакуацію.

Пізніше у РФ знайшли крайнього - технічного директора фірми "Піро-Росс" Сергія Чанкаєва, на складі якої стався вибух, відправили до СІЗО.

Більш детально про вибух у підмосковному Сергієвому Посаді на заводі - читайте в матеріалі РБК-Україна.