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РФ могла использовать новую 40-килограммовую боеголовку для удара по Южному мосту, - ISW

10:16 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: ISW сообщил о возможной новой боеголовке РФ (Getty Images)

Российские войска могут использовать кумулятивные заряды на дальнобойных дронах для поражения больших укрепленных целей, таких как Южный мост в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Российские войска ударили по Южному мосту в Киеве в рамках кампании по уничтожению украинской экономики и усложнению жизни в украинской столице", - отмечают аналитики ISW.

"Российские военные блогеры заявили, что российские войска стремятся нарушить движение транспорта через мост и повторными ударами по одному и тому же участку нанести мосту все большие повреждения", - говорится в отчете.

Что говорят о новой боеголовке

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, сообщил 30 сентября, что россияне применили 40-килограммовую кумулятивную боеголовку на реактивных дронах типа "Герань". Их назначили для уничтожения электроопор и стальных конструкций мостов.

"Кумулятивный заряд фокусирует энергию взрыва, чтобы лучше пробивать цели из закаленной стали и бетона, нанося большие разрушения мостам, бронированной технике, укреплениям, сопротивлениям линий электропередач и другим усиленным сооружениям", - объясняют в ISW.

Однако аналитики подчеркивают: "Тип боеголовки дрона, которую российские войска использовали для удара по мосту, пока остается непонятным".

"Некоторые российские военные блоггеры предположили, что российские войска использовали дрон типа "Герань" с кумулятивной боеголовкой для удара по Южному мосту в Киеве, в то время как другие утверждали, что новую боеголовку применили для ударов по линиям электропередач", - добавляют в аналитическом центре.

"Такие технологические изменения в ударной дроне "Герань", однако, могут позволить российским войскам повторно наносить точные удары по уязвимым местам конструкций", - оценивают в ISW.

Со временем это может серьезно повредить такую инфраструктуру, как Южный мост, который россиянам было сложно повредить или разрушить.

Напомним, ночью 2 октября Россия снова ударила по Южному мосту в Киеве.

На место выехали экстренные службы. О разрушениях или пострадавших пока не сообщали.

Как сообщало РБК-Украина, после ночных атак в столицеперекрыли Южный мост и мост Патона.

Южный мост закрыли для транспорта в обоих направлениях, а на мосту Патона движение остановили с правого берега на левое.

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КиевЮжный мостАтака дронов