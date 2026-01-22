РФ могла атаковать Украину "ракетой-зомби": СМИ узнали подробности

Отмечается, что учебную ракету РМ-48У называют "ракетой-зомби", поскольку она является переработанной версией ракет 5В55 или 48Н6, срок службы которых истек и которые уже сняли с вооружения. Такие ракеты обычно применяют как учебные цели для противовоздушных комплексов С-300 и С-400.

Ракеты типа 5В55 и 48Н6 способны нести полезную нагрузку массой от 133 до 180 килограммов. В то же время из-за того, что они создавались для других задач, в модернизированном виде они, вероятно, не имеют достаточной точности для эффективных ударов по наземным объектам.

Несмотря на это, их использование позволяет увеличить количество атак на украинские города и заставляет Украину тратить дорогие средства противовоздушной обороны. Во время атаки РМ-48У смогла прорвать украинскую ПВО, однако пока неизвестно, были ли они оснащены боевой частью или выполняли роль приманок.