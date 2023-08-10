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В РФ за прошлый год произошло рекордное количество взрывов: названы причины

Фото: в РФ за прошлый год произошло рекордное количество взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За 2022 год в России зафиксировано самое большое за десять лет количество взрывов, в которых пострадало рекордное количество людей. Такой рост происшествий связывают с вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку".

Сообщается, что в 2022 году было зафиксировано 83 взрыва, в результате которых погибли 55 человек, еще 10 647 человек пострадали. В прошлом году, по данным МЧС РФ, взрывались жилые дома, склады и шахты. Также в статистику попал взрыв на Крымском мосту.

Самая распространенная причина взрывов в 2022 году – детонация взрывоопасного предмета. На взрывы из-за взрывоопасных предметов пришлось 55 случаев.

В прошлом году, по данным МЧС РФ, взрывались жилые дома, склады и шахты. Также в статистику попал взрыв на Крымском мосту. Сообщается, что в последние десять лет в России количество взрывов ежегодно не превышало 20, а количество пострадавших исчислялось сотнями, а не тысячами.

Наибольшее количество пострадавших в этот период было зафиксировано в 2017 году. Тогда произошли, в частности, теракт в метро Санкт-Петербурга и взрыв девятиэтажного дома в Ижевске из-за утечки газа.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Вчера, 9 августа, в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Спустя некоторое время в сети начали сообщать о десятках пострадавших людей. На заводе производили приборы наблюдения для силовых структур и промышленности.

Как утверждают россияне, причиной инцидента стал человеческий фактор, а взрыв произошел на территории завода, где "где находился склад с пиротехникой". Кроме того, завод мог участвовать в разработке новейшего "стелс"-бомбардировщика.

Более подробно о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.

 

 

 

 

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