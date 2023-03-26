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РФ почти 50 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив более 200 снарядов: 9 раненых

Фото: РФ почти 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, 9 человек ранены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов Херсонской области, выпустив 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Херсон был атакован три раза, в регионе 9 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию и здание школы", - рассказал он.

По данным главы региона, к сожалению, есть пострадавшие - 9 человек получили ранения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Купянск, Волчанск, Стрелка и другие города. Россияне из танков и РСЗО били по жилым домам.

Напомним, российские войска вечером 25 марта обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Оккупанты применили дрон.

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