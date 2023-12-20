РФ массированно ударила по Никопольскому району: есть раненые, повреждены дома

Российская армия сегодня, 20 декабря, с помощью дронов и артиллерии атаковала Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Офис генерального прокурора.
"В течение дня агрессор бил по районному центру, Марганецкой, Покровской сельской и Мировской громадах", - говорится в сообщении.
Также Лысак сообщил, что по Никопольскому району "прилетело" 11 дронов-камикадзе, а также РФ осуществила пять артобстрелов.
Фото: Последствия ударов (facebook.com)
"Больше всего от вражеских атак досталось Никополю. Там пострадали двое парней - 21 и 22 лет. Они будут лечиться дома", - написал глава области.
Также сообщается, что в городе повреждены 11 частных домов, 8 хозяйственных построек, авто и остановка транспорта. Зацепило линию электропередач.
Глава области сообщил, что есть разрушения также в Мировской общине. Разбито хозяйственную постройку и 2 машины.
Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.
Также в субботу стало известно, что военные РФ атаковали Никополь и населенные пункты Червоногригорьевской и Марганецкой громад. В течение дня оккупанты совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии и применили семь БпЛА-камикадзе.
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