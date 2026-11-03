РФ массированно атакует Украину ракетами, в Винницкой области прогремели взрывы

Утром 3 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Из-за ракетной угрозы во многих регионах объявили воздушную тревогу, в Винницкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушные силы фиксируют российские ракеты в Винницкой области. Они двигаются в направлении Немирова, Тульчина и Гайсина.
Информации о последствиях взрывов пока нет.
Воздушная тревога из-за ракетной угрозы продолжается во многих областях. Военные предупреждают о движении ракет и призывают оставаться в укрытиях.
Еще ночью Россияатаковала регионы баллистическими ракетами , а также запускала дроны. Под ударом тогда оказались Харьков, Днепропетровщина и Виннитчина.
Вечером 2 ноября Зеленский предупреждал, что Москва готовит новый массированный удар. По данным разведки, его основными целями должна стать энергетика и логистика.