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РФ массированно атакует Украину ракетами, в Винницкой области прогремели взрывы

07:04 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: в большинстве регионов объявлена воздушная тревога (Getty Images)

Утром 3 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Из-за ракетной угрозы во многих регионах объявили воздушную тревогу, в Винницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы фиксируют российские ракеты в Винницкой области. Они двигаются в направлении Немирова, Тульчина и Гайсина.

Информации о последствиях взрывов пока нет.

Воздушная тревога из-за ракетной угрозы продолжается во многих областях. Военные предупреждают о движении ракет и призывают оставаться в укрытиях.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 6:50 (https://map.ukrainealarm.com/)

Еще ночью Россияатаковала регионы баллистическими ракетами , а также запускала дроны. Под ударом тогда оказались Харьков, Днепропетровщина и Виннитчина.

Вечером 2 ноября Зеленский предупреждал, что Москва готовит новый массированный удар. По данным разведки, его основными целями должна стать энергетика и логистика.

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