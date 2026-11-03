РФ массированно атакует Украину ракетами, в Винницкой области прогремели взрывы

Воздушные силы фиксируют российские ракеты в Винницкой области. Они двигаются в направлении Немирова, Тульчина и Гайсина.

Информации о последствиях взрывов пока нет.

Воздушная тревога из-за ракетной угрозы продолжается во многих областях. Военные предупреждают о движении ракет и призывают оставаться в укрытиях.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 6:50 (https://map.ukrainealarm.com/)

Еще ночью Россияатаковала регионы баллистическими ракетами , а также запускала дроны. Под ударом тогда оказались Харьков, Днепропетровщина и Виннитчина.