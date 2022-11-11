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РФ должна прекратить "голодные игры". Украина объявила требования по "зерновому соглашению"

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина заинтересована в продолжении функционирования "зернового соглашения", однако Россия должна прекратить тормозить его действие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Украина заинтересована в продолжении функционирования этих договоренностей. Поэтому первое, что мы требуем, чтобы Россия осталась в этой договоренности и прекратила играть в "голодные игры" со всем миром ради своего удовольствия. И второе - РФ должна перестать в рамках "зерновой договоренности" тормозить процессы по инспекции кораблей", - сказал он.

По словам Кулебы, торможение действия сделки - это тихий саботаж, которым РФ занимается на ежедневной основе.

Он отметил, что в те дни, когда "зерновое соглашение" работало без российских инспекторов, количество судов, которые прошли, загрузилось зерном и вышли, критически возросло.

"Только что Россия вернулась - начались проблемы. Поэтому здесь есть две задачи. Мало оставить Россию в зерновом коридоре, ее нужно еще заставить прекратить тихий саботаж этой инициативы изнутри", - добавил министр.

РБК-Украина сообщало, что в настоящее время Россия задерживает работу "зерновой инициативы", количество проверенных судов упало до 8-9 за день.

Кроме того, Турция планирует предложить продлить "зерновое соглашение" еще на один год. Финляндия также планирует присоединиться к работе "зернового коридора.

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