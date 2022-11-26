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Финляндия экстренно отправит в Украину первую партию энергетического оборудования

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Хельсинки, Суббота 26 ноября 2022 00:02
Финляндия экстренно отправит в Украину первую партию энергетического оборудования Фото: Финляндия отправит в Украину первую партию энергетического оборудования (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Финляндия готовится отправить в Украину первую партию энергетического оборудования уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявила министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля.

Украина обратилась к Финляндии с просьбой об экстренной помощи после того, как Россия в среду нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

"Я вчера обратился к компаниям с просьбой о пожертвовании оборудования, и сегодня многие компании положительно ответили на запрос", - сообщил Линтиля.

Исполнительный директор Ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля отмечает, что в Украину уже раньше было направлено энергетическое оборудование.

В пятницу специалист МВД Пекка Тиайнен в интервью Yle рассказал, что Украине нужно все, что связано с энергетическим сектором, выработкой электроэнергии, передачей электричества и топливом.

Напомним, недавно Украина получила 80 генераторов от USAID.

Германия доставить в Украину 100 электрогенераторов в течение двух недель. 135 таких устройств уже были ввезены в страну с начала войны.

Кроме того, Норвегия передаст Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду.

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