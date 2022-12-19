РФ обладает преимуществом в артиллерии, но не умеет ее использовать, - СМИ

Российская армия обладает большим арсеналом артиллерии и ракетных установок, чем украинская армия. Но войска РФ используют ее очень неумело, регулярно стреляя мимо и даже по своим позициям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
На бумаге российская армия обладает одной из лучших в мире систем управления артиллерийским огнем. На практике же плохо обученные и недисциплинированные российские артиллеристы, придерживающиеся жесткой устаревшей доктрины, растрачивают артиллерийское преимущество России.
В составе ВСУ – около 2900 крупных орудий и пусковых установок. Но в то же время в армии РФ насчитывается около 6000 артиллерийских и реактивных систем.
"Я бы сказал, что цифры явно благоприятствуют русским. С точки зрения артиллерии, они превосходят численностью, превосходят по дальности стрельбы. Но цифры не говорят всего", - заявил генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США.
По его словам, русские столкнулись с множеством проблем. У них проблемы с командованием и контролем, проблемы с логистикой. У них есть проблемы с моральным духом, проблемы с лидерством и множество других проблем.
Он также отметил, что неудачи командования РФ приводят к большому количеству потраченных впустую снарядов и ракет и слишком частым инцидентам с огнем по своим позициям.
По мнению аналитиков, в российской системе управления огнем почти отсутствуют реверсивные действия. Это означает, что в соответствии с российской доктриной бригады, батальоны и батареи, как правило, зависают в отсутствие подробных указаний от высшего командования. В ожидании новых приказов низшие подразделения просто продолжают делать то, что они уже делали.
"Похоже, что те, кто руководит огневыми задачами, либо не имеют доступа к контекстуальной информации, либо безразличны к ней", — добавили аналитики.
Существует альтернативный подход к командованию на поле боя —"командование миссией". При командовании миссией низшие подразделения вольны принимать собственные решения, если эти решения соответствуют общим целям кампании. Все дело в автономности и гибкости.
Таким образом украинские артиллеристы полностью меняют схемы стрельбы, когда эти схемы не работают. С другой стороны, русские артиллеристы склонны стрелять по неправильным координатам, ожидая новых приказов от руководства.
Ранее мы писали, что правительство Великобритании продолжит помогать Украине с вооружением в следующем году, и объявило, что будут переданы несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 286 млн евро.
Также ранее Арестович заявил, что количество использования артиллерии Российской Федерации под Бахмутом снижается. Скорее всего, оккупанты имеют проблемы со снарядами.
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