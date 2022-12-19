РФ обладает преимуществом в артиллерии, но не умеет ее использовать, - СМИ

На бумаге российская армия обладает одной из лучших в мире систем управления артиллерийским огнем. На практике же плохо обученные и недисциплинированные российские артиллеристы, придерживающиеся жесткой устаревшей доктрины, растрачивают артиллерийское преимущество России.

В составе ВСУ – около 2900 крупных орудий и пусковых установок. Но в то же время в армии РФ насчитывается около 6000 артиллерийских и реактивных систем.

"Я бы сказал, что цифры явно благоприятствуют русским. С точки зрения артиллерии, они превосходят численностью, превосходят по дальности стрельбы. Но цифры не говорят всего", - заявил генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

По его словам, русские столкнулись с множеством проблем. У них проблемы с командованием и контролем, проблемы с логистикой. У них есть проблемы с моральным духом, проблемы с лидерством и множество других проблем.

Он также отметил, что неудачи командования РФ приводят к большому количеству потраченных впустую снарядов и ракет и слишком частым инцидентам с огнем по своим позициям.

По мнению аналитиков, в российской системе управления огнем почти отсутствуют реверсивные действия. Это означает, что в соответствии с российской доктриной бригады, батальоны и батареи, как правило, зависают в отсутствие подробных указаний от высшего командования. В ожидании новых приказов низшие подразделения просто продолжают делать то, что они уже делали.

"Похоже, что те, кто руководит огневыми задачами, либо не имеют доступа к контекстуальной информации, либо безразличны к ней", — добавили аналитики.

Существует альтернативный подход к командованию на поле боя —"командование миссией". При командовании миссией низшие подразделения вольны принимать собственные решения, если эти решения соответствуют общим целям кампании. Все дело в автономности и гибкости.

Таким образом украинские артиллеристы полностью меняют схемы стрельбы, когда эти схемы не работают. С другой стороны, русские артиллеристы склонны стрелять по неправильным координатам, ожидая новых приказов от руководства.