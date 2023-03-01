RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ покупает запчасти для самолетов Airbus и Boeing в обход санкций, - Bloomberg

Фото: РФ покупает запчасти для самолетов Airbus и Boeing в обход санкций (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские авиакомпании продолжают использовать самолеты компаний Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес у РФ и покупать для них детали в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Российские авиаперевозчики по-прежнему эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing по сравнению с 544 самолетами год назад. РФ увеличила количество рейсов в Таиланд, Турцию, Армению, Таджикистан и ОАЭ и осуществляют около 1100 внутренних рейсов в день, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.

Устойчивость подчеркивает пределы санкций, когда РФ находит обходные пути или обращается к менее строгим партнерам. В то время как производство в России сократилось в течение трех кварталов, спад был лишь частью крушения, предусмотренного вскоре после вторжения. Чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву, Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за границей и призвал перевозчиков перерегистрировать в России. Таким образом, большинство самолетов продолжают летать, хотя они отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, предусмотренного регулирующими органами, которое необходимо для гарантии их летной годности.

"Компания не поддерживает контакты с авиакомпаниями в России, но уже известно о трудностях с поддержанием самолетов в рабочем состоянии, поскольку они вовсю пытаются заменить недостающие компоненты", - заявил главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Bloomberg отмечает, чтобы продолжать работу, российские перевозчики закупают запчасти в "дружественных" странах и перемещают компоненты с одного самолета в другой. По мере того как российские перевозчики разбирают самолеты на запчасти, они в конечном счете сократят свой парк, потому что в самолетах-донорах не будет компонентов, необходимых для эксплуатации.

"Российские авиакомпании, вероятно, используют все возможные инициативы, чтобы поддерживать полеты своих самолетов, но это станет все труднее", - рассказал авиационный консультант из Британии Джон Стрикленд.

Напомним, что Брюссель переключает свое внимание на принятие новых санкций против России на обеспечение соблюдения существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.

Французская авиакомпания Airbus озабочена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России, поскольку санкции не позволяют воздушным судам получать запасные детали или обновлять программное обеспечение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияBoeingAirbusСанкции против РоссииВойна в Украине