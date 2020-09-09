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РФ в Криму забирає воду у простих людей для потреб армії, - Мінреинтеграції

Автор: Максим Зайченко

Росія в анексованому Криму фактично забирає воду у простих людей для потреб своєї армії. Води на окупованому півострові для населення вистачає.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко в ході візиту в Херсонську область, передає прес-служба міністерства.

За його словами, наукові дослідження підтверджують, що питної води для потреб населення більш ніж достатньо, якби ця вода не використовувалася для військових потреб Росії в Криму.

"Росіяни серйозно мілітаризували півострів. Вони де-факто забирають воду у простих людей і віддають її на потреби власної мілітаристської машини. Звичайно, найпростіше пояснити людям, що це Україна перекрила вам воду і не надає", - зазначив він.

Яременко зазначає, що саме цим країна-агресор і маніпулює.

"Якби воду не витрачали на військові потреби окупантів, мирному населенню більше, ніж вистачало, адже першопричиною питання води є саме агресія РФ і тимчасова окупація АРК у 2014 році", - заявив чиновник.

Він підкреслив, що до моменту окупації РФ Кримського півострова, там не було проблем з питною водою навіть в умовах посухи.

Також Яременко додав, що вода через Північно-Кримський канал піде в Криму лише після того, як український півострів буде деокупировано.

Нагадаємо, 7 вересня в окупованому Росією Криму розпочався третій, наджорсткий, етап обмежень подачі води через посуху та обміління водойм.

Раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук припустив відновлення водопостачання в Крим.

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