По данным Службы внешней разведки Украины, российские власти сократили программы льготного кредитования сельского хозяйства именно тогда, когда значительная часть аграрных предприятий уже работает на грани убыточности.

В разведке отмечают, что вместо финансовой поддержки фермеры получили сокращение государственного финансирования, несмотря на ожидания Кремля относительно высоких показателей урожая.

"Вместо поддержки фермеров Министерство сельского хозяйства сократило льготное кредитование именно тогда, когда многие хозяйства уже работают на грани убыточности", - сообщили в СВР.

Дефицит дизеля осложняет проведение жатвы

В разведке сообщили, что на внутреннем рынке России дефицит горючего уже составляет около 20% от потребности.

Причиной называют повреждение почти десяти крупнейших НПЗ. Если раньше недостаток касался преимущественно высокооктанового бензина, то теперь дефицит охватил и дизельное топливо, критически важное для сельскохозяйственной техники.

По информации СВР, Кремль уже запретил экспорт дизельного горючего до конца июля, а ввиду течения жатвы этот запрет могут продлить.

Наиболее остро нехватку горючего испытывают Иркутская область и Алтайский край. На проблемы также жалуются аграрии Ростовской области, Краснодарского края, Поволжья и Ставрополья.

Особенно сложна ситуация для небольших хозяйств, не имеющих возможности закупать горючее впрок или хранить большие его объемы.

Проблемы с экспортом зерна

По данным украинской разведки, дополнительное давление на аграрный сектор создают сложности с экспортом зерна.

В СВР отмечают, что удары по логистической инфраструктуре в Азовском море существенно усложнили работу маршрута, по которому проходит около четверти российского зернового экспорта.

В результате аналитики уже пересмотрели прогноз экспорта, сократив его примерно на 20%.

В то же время, цены на зерновые продолжают снижаться. По информации СВР, только за последнюю неделю пшеница подешевела на 2,8%, ячмень – на 6,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость зерна уменьшилась на 12,6%.

России не удалось найти дополнительные ресурсы

Как сообщает СВР, российские власти пытаются компенсировать проблемы с морской логистикой переводом грузов на железную дорогу. Однако такая схема не способна быстро заменить морские перевозки и увеличивает расходы.

Не дали результата и попытки закупить дизельное топливо за границей.

По данным разведки, Беларусь и Казахстан не располагают необходимыми свободными объемами горючего, а три крупнейших государственных нефтеперерабатывающих компании Индии сообщили об отсутствии излишков для экспорта.

В результате, отмечают в СВР, Россия оказалась в ситуации, когда экспортирует в Индию нефть, но не может получить в ответ даже необходимые объемы готового дизельного горючего.

Горючее для армии, а не аграриев

В Службе внешней разведки подчеркнули, что окончательное распределение топливных ресурсов определяют потребности русской армии.

По оценке ведомства, военные уже потребляют на 3-5% больше горючего, чем планировалось, и этот показатель продолжает расти.

"При любом дефиците военные получат горючее первыми. Аграриям достанется то, что останется. Если вообще что-нибудь останется", - подытожили в СВР.