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РФ в Крыму устанавливает дополнительные камеры слежения, чтобы выявить украинское подполье, - ЦНС

Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в оккупированном Крыму решили усилить меры по борьбе с украинским подпольем и устанавливают дополнительные камеры слежения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове Крым россияне устанавливают дополнительные камеры слежения, чтобы обнаружить партизан. Стало известно, что враг начал устанавливать камеры слежения вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности, из движения "Атеш". В конце февраля неизвестные лица взорвали железную дорогу в Бахчисарайском районе, в результате движение по пути было прекращено.

"Также оккупанты усилили проверки "нелояльного населения", поэтому призываем чистить телефоны и быть осторожными", - добавили в ЦНС.

Напомним, что российские силовики планируют разработать новую стратегию борьбы с украинским подпольем на оккупированных территориях.

В Мариуполе российские оккупанты не прекращают усиленный патруль. Они ищут украинских партизан.

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