В РФ книги массово "чистят" от упоминаний о войне и ЛГБТК+, - СВРУ

В России цензура в книжной индустрии стала настолько жесткой, что читатели все чаще получают издания с черными полосами вместо части текста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

В СВРУ заявили, что цензура в российской книжной индустрии приобрела системный характер и охватывает весь процесс книгоиздания - от рукописи до продажи в магазинах.

Одним из символов новой политики стал так называемый "блэкаут" - физическое зачеркивание или сокрытие частей текста черными полосами.

В разведке отмечают, что такая практика перестала быть скрытой и теперь открыто демонстрируется читателям.

Причиной стали новые законодательные ограничения в РФ. Под запрет или жесткую модерацию попадают упоминания о войне, критика российской агрессии, темы ЛГБТК+, эмиграции, деколонизации, а также тексты о наркотиках или самоубийствах.

Из-за этого тысячи книг в России проверяют, маркируют или изымают из продажи.

В СВРУ отметили, что цензура применяется независимо от времени написания произведения. Под "очистку" попадают даже классические произведения мировой литературы при новых переводах или переизданиях.

Некоторые российские издательства уже начали использовать искусственный интеллект для поиска "нежелательного" контента.

Алгоритмы анализируют тексты и определяют потенциально рискованные фрагменты, однако нередко ошибочно воспринимают обычные слова или контексты как нарушение.

В результате под цензуру могут попадать даже нейтральные сцены или отдельные слова.

В то же время окончательное решение о редактировании или изъятии текста принимают редакторы и юристы, которые работают под риском штрафов или уголовного преследования.

В СВРУ отметили, что исторически "блэкаут" использовался как художественный или протестный прием, однако в современной России он стал инструментом сокрытия содержания.

"Черные строки становятся привычными и воспринимаются как часть "правил игры", - подчеркнули в разведке.

По оценке СВРУ, в результате кремлевская цензура превращает книгу из источника знаний в инструмент идеологического контроля, где даже отсутствие текста имеет политический смысл.