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В ГУР рассказали о целях и задачах России в войне в 2024 году

Украина, Понедельник 15 января 2024 12:44
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В ГУР рассказали о целях и задачах России в войне в 2024 году Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько
Эксперт: Вадим Скибицкий

Главной целью россиян в войне остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Также оккупанты будут пытаться удержать уже захваченные территории и уничтожить ПВО, авиацию и объекты оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Будем отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит для себя Российская Федерация. То, что они пытались сделать и достичь с начала так называемой "специальной военной операции", не достигнуто. Соответственно, одна из остающихся у Москвы стратегических целей - это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей", - сказал Скибицкий.

Второе, что россияне сейчас будут делать, по его словам, - это удержание захваченных территорий, которые находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области. И это говорится в документах, имеющихся в распоряжении ГУР.

"Еще одной из приоритетных целей они для себя определили уничтожение нашей системы ПВО, нашей авиации, наших объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивание нашего производства и усиление способностей Вооруженных сил. Это те задачи, которые сегодня себе ставит Российская Федерация на этот год", - добавил представитель ГУР.

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