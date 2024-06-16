РФ повышает налоги, чтобы финансировать войну против Украины, - разведка Британии
Россия повышает налоги, чтобы продолжить финансирование войны против Украины. Однако это будет иметь последствия для российской экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).
Как отмечается, налоговые изменения в 2025 году обеспечат дополнительные поступления в бюджет РФ в размере около 2,6 трлн рублей (29 млрд долларов). Ставка корпоративного налога вырастет с 20 до 25%, а также в рамках новой налоговой системы будут введены дополнительные взыскания. Максимальная ставка налога на прибыль в России вырастет с 15 до 22%.
Британская разведка подчеркивает, что полученный дополнительный доход будет использован для финансирования растущих государственных расходов. Прогнозируется, что государственные расходы РФ в этом году возрастут примерно на 15% и, вероятно, будут расти дальше.
"Рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, возрастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами", - говорится в своде.
Увеличение налоговой нагрузки на бизнес ограничит будущие инвестиции и рост невоенных секторов. Кроме того, военные сектора монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов в России.
Стоит отметить, что аналитики сообщают, что Россия уже перестроила экономику на военные рельсы. Таким образом, Кремль готовится к продолжительной войне.
Разведка Эстонии ранее отмечала, что Россия готовится к следующей войне. По мнению разведчиков, конфликт может начаться в течение 10 лет, и, вероятно, это может быть война с НАТО.
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