В РФ говорят об ударах по Белгороду (видео и фото)

Так, в заявлении руководителя региона указывается, что сирена ракетной опасности активировалась этой ночью в Белгороде и области в 00:54, 03:12 и 04:00 (по местному времени).

Между тем, в сети были обнародованы кадры со взрывами и столбами дыма в Белгороде, пожарами и поврежденными и сгоревшими автомобилями.

В российских Telegram-каналах пишут, что был поврежден дом на улице Славянской, там якобы было "попадание". Также рассказывается об уничтоженных из-за огня автомобилях, в частности, на Харьковской горе и на улице Губкина.

Однако чем именно был атакован город - не уточняется.

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Позже губернатор заявил, что в результате обстрела пострадали 8 человек, получивших ранения.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили", - написал он в Telegram.

Российский чиновник также рассказал, что в Белгородском районе в поселке Дубово повреждены кровли в 4 частных жилищных домовладениях.

"Также повреждены 3 автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется", - заявил Гладков.

Кроме того, губернатор обнародовал фото с последствиями обстрела:

Взрывы в Белгороде и области

Напомним, в этом российском регионе, откуда регулярно войска РФ наносят удары по территории Украины, в частности по городу Харьков, уже длительное время происходят разнообразные взрывы, пожары, а местная власть жалуется на "атаки беспилотников" и обстрелы, обвиняя в этом Украину.

Отметим также, что в Белгородской области в последнее время участились случаи сброса российской военной авиацией бомб - это происходит во время вылета самолетов для бомбардировки населенных пунктов в Украине. РосСМИ объясняют, что росавиация "теряет" ФАБы и КАБы, и они падают на территорию российской области.

Так, например, 4 мая в Белгороде произошел взрыв при ударах по Харькову. Тогда губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в результате взрыва пострадали пять человек, а также были повреждены 30 частных домов и 10 автомобилей.