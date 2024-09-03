В РФ говорят об атаке дронов на аэродром в Твери

Российская Тверская область находится под атакой ударных беспилотников. Дроны пытаются поразить аэродром на окраине областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По дрону открыли огонь из автоматов, работает ПВО.

В 22:50 местные жители заметили по меньшей мере один беспилотник, летящий в сторону аэродрома Мигалово. Перед этим был слышен звук пролета БПЛА.

Обстрелы России

В течение последних нескольких месяцев различные города и регионы Российской Федерации почти каждую ночь атакуют ударные беспилотники.

Целями дронов являются нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, военные аэродромы и другие объекты инфраструктуры.

Один из самых масштабных обстрелов случился в ночь с 31 августа на 1 сентября, когда десятки дронов-камикадзе атаковали 16 областей России.

В ту ночь беспилотники поразили Московский НПЗ в Капотне, а также Каширскую и Конаковскую ГРЭС.

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