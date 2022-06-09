Не только РФ. Качиньский допустил, что Германия может вооружаться против Польши

Решение Германии существенно укрепить свой военный потенциал может быть направлено не только против России. Но также и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии власти Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, цитирует dorzeczy.pl.

"Мы должны быть сильными в военном плане. Во всяком случае, когда мы сказали, что будем серьезно вооружаться, немцы сразу объявили, что тоже будут это делать. Поэтому этот механизм уже запущен. Хочет ли Германия вооружиться против России или против нас, я не знаю, но по крайней мере она вооружается", - говорит Качиньский.

Стоит отметить, что совсем недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецфонд для Бундесвера в размере 100 млрд евро существенно укрепит военный потенциал страны и пообещал, что армия в его стране вскоре будет крупнейшей в Европе среди стран НАТО.

В то время Германия продолжает блокировать поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине.

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