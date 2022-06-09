ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не только РФ. Качиньский допустил, что Германия может вооружаться против Польши

Новина українською →
Сохачев, Четверг 09 июня 2022 15:06
Не только РФ. Качиньский допустил, что Германия может вооружаться против Польши Фото: вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Решение Германии существенно укрепить свой военный потенциал может быть направлено не только против России. Но также и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии власти Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, цитирует dorzeczy.pl.

"Мы должны быть сильными в военном плане. Во всяком случае, когда мы сказали, что будем серьезно вооружаться, немцы сразу объявили, что тоже будут это делать. Поэтому этот механизм уже запущен. Хочет ли Германия вооружиться против России или против нас, я не знаю, но по крайней мере она вооружается", - говорит Качиньский.

Стоит отметить, что совсем недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецфонд для Бундесвера в размере 100 млрд евро существенно укрепит военный потенциал страны и пообещал, что армия в его стране вскоре будет крупнейшей в Европе среди стран НАТО.

В то время Германия продолжает блокировать поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Польша Ярослав Качиньский
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег