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РФ с задержкой передала ранее обнародованный пропагандистами список пассажиров Ил-76, - Усов

Фото: секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов (facebook.com/koordshtab)
Автор: Валерия Полищук

Россия на неоднократные обращения относительно списка пассажиров Ил-76 с большой задержкой предоставила ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

Об этом заявил секретарь координационного штаба Дмитрий Усов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными в Facebook.

Штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января. 

При этом опрошены родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы. Пока они не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые бы указывали на их родных. 

В свою очередь председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что штаб собирает и тщательно анализирует всю имеющуюся информацию по поводу авиакатастрофы Ил-76 из очень многих источников.

"Сейчас отсутствуют сведения, которые бы указывали на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов", - заявил он.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.

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