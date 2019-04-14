РФ використовує соціальні мережі для впливу на вибори в ЄС

Фото: Європарламент (European Parliament)

Російський уряд категорично відкинув звинувачення

Російська Федерація використовує соціальні мережі для впливу на вибори в ЄС, які розпочнуться 23 травня, відповідно до звітів про поточну ситуацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

Розвідувальні агентства Європейського Союзу стежать за зусиллями Росії з надання впливу на парламентські вибори в ЄС.

За словами представників спецслужб, ці зусилля включають використання соціальних мереж і підтримуваних державою станцій, таких як RT, для підтримки дружніх Росії і критичних до ЄС партій.

Як повідомляється, в деяких випадках мета полягає в тому, щоб посіяти сумнів у важливості Європейського парламенту і скоротити явку на вибори.

Високопоставлені представники розвідки зазначили, що зусилля Росії на сьогоднішній день менш помітні, ніж на президентських виборах в США в 2016 році або на виборах у Франції в травні 2017 року.

Однак російський уряд категорично відкинув звинувачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається вплинути на вибори в Європарламент, хоча діє не так відверто, як це було під час виборів у США чи Франції.

Раніше повідомлялося, що спеціальна європейська група по боротьбі з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації з 2015 року.