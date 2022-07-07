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Байден виключить Афганістан з числа основних союзників США поза НАТО

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Вашингтон, Четвер 07 липня 2022 06:23
Байден виключить Афганістан з числа основних союзників США поза НАТО Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден повідомив Конгрес про свій намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

У заяві, яку Байден направив Конгресу, говориться, що він має намір "скасувати включення Афганістану в число основних союзників".

У 2012 році Штати назвали Афганістан основним союзником, що не входить в НАТО, що відкрило шлях для двох країн для підтримки оборонних і економічних відносин.

На відміну від союзників США по НАТО, пов'язаних один з одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, що не входить в НАТО, не має гарантій взаємного захисту. Він має право на отримання кредитів, а також є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. Крім того, приватні компанії з цієї країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт або капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

Статус союзника дав Афганістану право на отримання військового вишколу і допомоги, включаючи прискорений продаж і оренду військової техніки навіть після того, як війська НАТО покинули країну.

За даними Державного департаменту, з анулюванням статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, що не входять до НАТО. Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс.

Раніше цього року США оголосили Колумбію і Катар союзниками поза НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. 31 Серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи з рекомендацій американських військових.

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