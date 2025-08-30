РФ в информационных атаках стала массово применять искусственный интеллект, - экс-начальник ГУР

Бюджет России на пропаганду в 2025 году составлял два миллиарда долларов. Это еще больше, чем страна-агрессор тратила в прошлом году.
Об этом в ходе Международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости", организованного ГУР МО Украины и Институтом национальной устойчивости и безопасности заявил офицер, экс-начальник ГУР и СВР Украины Валерий Кондратюк, передает корреспондент РБК-Украина
"Почему российская ложь распространяется быстрее правды? Потому что у правды нет такого российского бюджета", - отметил Валерий Кондратюк.
Экс-начальник ГУР во время своего выступления назвал тенденции, которые появились в российской машине дезинформации именно в 2024-25 годах и которые массово применялись в российских информационных атаках. Это то, что отмечают эксперты по всему миру
"Первое - использование искусственного интеллекта для создания текстов на разных языках. Создаются синтетические видео и аудио с имитацией голосов политиков. Автоматизированное создание десятков тысяч реалистичных аккаунтов. В 2024 году обнаружили сеть, которая распространяла сгенерированные искусственным интеллектом тексты в соцсетях в Европейском Союзе", - сказал он.
Второй - это информационные кампании с сообщениями. В телеграмме, в Ютубе, в Х и даже в игровых чатах.
"Это создает эффект многоголосия, когда одно сообщение распространяется в десятках разных независимых источников", - объясняет специалист.
Следующая тенденция - локализация дезинформации. Когда месседжи подстраиваются под локальный контент, например:
Для этого, по словам Кондратюка, привлекают местные медиа, журналистов и политиков.
"Еще одна - это кибер- и информационные атаки. После взлома данных сразу запускают информационные кампании, когда эти данные немедленно публиковали различные сайты", - отметил Валерий Кондратюк.
Еще одно - манипуляция алгоритмами соцсетей. Когда Кремль использует ботоферму с геолокацией, чтобы продвигать месседжи в конкретных странах для создания иллюзии массовой поддержки.
"Все это не только вводит в заблуждение, но и формирует ощущение, что теперь мы никому не можем доверять. Это подрывает общественное доверие к демократии изнутри", - пояснил он.
"Если обобщить, я бы отнес сюда регуляторную политику и сотрудничество с платформами. Необходимо разработать стандарт прозрачности политической рекламы. Совместные базы данных ботосетей. Обеспечить платформам быструю маркировку и удаление информационной кампании в течение 48-24 часов", - сказал Кондратюк.
Кроме того, он считает, что нужно:
Среди прочего, надо сформировать общественную устойчивость к информационным атакам помогут программы медиаграмотности в школах, университетах, в различных группах. Информирование военных, пенсионеров, переселенцев.
В то же время, по мнению спикера, следует поддерживать независимые средства массовой информации и фактчекинговые инициативы.
Заметим, что Форум "Информационная война: от сопротивления к устойчивости" собрал экспертов из разных стран, которые в междисциплинарном формате обсудили пути создания действенных механизмов информационной и когнитивной безопасности.
Форум стал пространством для обмена опытом противодействия современным угрозам и выработки совместных международных стратегий усиления устойчивости.
Стоит заметить, что еще в прошлом году стало известно, что Россия использует искусственный интеллект для усиления кампаний по дезинформации против Украины. Таков последний приоритет ее центров пропаганды.
Более того, российские пропагандисты с помощью искусственного интеллекта даже создают десятки различных псевдо телевизионных сюжетов якобы от украинских телеканалов и распространяют их в соцсетях.