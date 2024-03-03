РФ и Беларусь не нашли общий язык по цене на изготовление деталей для "Градов", - ГУР

По данным разведчиков, контракт между сторонами предусматривал, что белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

"Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, трубках и других элементах боевых машин", - уточнили в ГУР.

Однако впоследствии оказалось, что расчеты по стоимости отдельных видов белорусской продукции были выше ожидаемых россиян на 500-600%, в результате чего возник спор.

"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, у которых нет соответствующих лицензий", - говорится в публикации.

В ГУР пояснили, что на практике это будет означать снижение качества продукции, а следовательно, повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов "Градов".

Следует отметить, что оба предприятия этих стран находятся под действием международных санкций.

Помощь Белоруси для РФ

Напомним, Белорусь помогает России в широкомасштабной войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

С тех пор северные соседи регулярно проводят совместное с РФ военное собрания и помогают стране-агрессору обходить западные санкции, выступая посредником по доставке запрещенных к экспорту товаров.

Отметим также, что после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России экспорт товаров из Германии в страны СНГ, по меньшей мере, удвоился.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении стран, реэкспортирующих санкционную продукцию в Россию.