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РФ хотела вчерашним ударом вызвать полный блэкаут в Украине, - Минэнерго

Суббота 23 марта 2024 17:12
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РФ хотела вчерашним ударом вызвать полный блэкаут в Украине, - Минэнерго Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики планировали своим вчерашним массированным ударом утром 22 марта с применением ракет и дронов-камикадзе по Украине повлечь за собой полный блекаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновника, атака в пятницу была "самой масштабной за всю историю атак на энергетику".

"Враг применил одновременно более 150 различных средств поражения. Это существенное испытание для энергосистемы. Целью этой атаки было достичь масштабного блэкаута в государстве", - сказал глава Минэнерго.

Относительно последствий и ситуации на сегодняшний день, Галущенко заявил о влиянии вчерашнего вражеского массированного удара на потребителей в 12 областях Украины.

Министр добавил, что больше всего пострадали Харьковская, Одесская и Хмельницкая области.

Кроме того, сложная ситуация сейчас на Днепровской ГЭС, где идет устранение последствий ракетных ударов. На станции после чего будет оцениваться время, необходимое для восстановительных работ.

Глава Минэнерго отметил, что восстановительные работы продолжаются, критическая инфраструктура заживлена во всех регионах.

Массированный обстрел РФ по Украине 22 марта

Напомним, войска РФ утром 22 марта устроили массированный комбинированный удар по Украине, использовав около 150 ракет и дронов. В частности, Запорожье враг ударил ракетами около 20 раз.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно: 55 "Шахедов"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Под атакой оказалась и ДнепроГЭС, в частности, одна из ракет влетела в двигавшийся через дамбу троллейбус. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми.

Подробнее о повреждении и важности ДнепроГЭСа - читайте в материале РБК-Украина.

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