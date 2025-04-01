РФ хотела перебросить оккупантов через Оскол: Силы обороны остановили штурмы возле Купянска

Российская армия пыталась переправиться на западный берег реки Оскол и закрепиться там. Их попытка была отбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали военные, на Купянском направлении пехотные атаки врага были успешно отбиты возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Загрызово.

"Противник вновь пытается перебрасывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения", - сказано в сообщении.

Бои за Купянск

В прошлом году в сети распространилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Тогда украинские военные смогли отбить атаку.

Также мы писали о том, что в начале февраля этого года российские войска уже пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Благодаря точным ударам Сил обороны было нанесено поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

Неделю назад бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. В результате были ранены пятеро оккупантов, еще один - уничтожен.

Как рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении, но врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.