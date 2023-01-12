В РФ хотят повысить призывной возраст уже этой весной

По его словам, до начала весеннего призыва "каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после - привести эти данные в соответствие с военным заданием".

Как рассказал Картаполов, в настоящее время речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста.

"Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание - 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину - люди от 21 года до 30 лет", - объяснил он нововведение.

В РФ рассчитывают в течение от одного года до трех лет закончить полный переход на новый возраст призыва (с 21 до 30 лет, вместо с 18 до 27 лет). При этом председатель комитета Госдумы по обороне подчеркивает, что для этого будет необходим "целый комплекс поправок в существующее законодательство", в частности речь идет о росисйском законе "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, что весенний призыв в 2023 году на срочную службу в росармии должен пройти с 1 апреля до 15 июля.