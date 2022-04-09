РФ хоче здобути будь-яку "перемогу" в Україні до 9 травня. Імовірні нові звірства окупантів, - CNN
Російські війська в Україні намагаються домогтися будь-якого відчутного успіху, який можна було б представити як "перемогу" до 9 травня. Про такі політичні терміни окупантів, поставлені Кремлем, розповідають європейські чиновники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами офіційних осіб, за місяць до святкування в Росії Дня перемоги вона перегруповує і перекидає свої сили на південний схід України - набагато більш обмежену ціль, ніж захоплення великих ділянок території країни - з метою досягнення якоїсь регіональної перемоги.
Один з чиновників зазначив, що брак часу може привести до помилок російських військ, що посилюються проблемами логістики і моральними проблемами, з якими вони вже стикаються.
Другий європейський чиновник розповів, що наслідком таких політичних термінів війни можуть призвести РФ до "військової катастрофи".
При цьому тиск Кремля загрожує новими звірствами з боку російських військ, вказує перший чиновник.
Він додав, що "запах цих військових злочинів висітиме над цими російськими збройними силами ще довгі роки".
Нагадаємо, раніше про намічену РФ дату закінчення "успішної" операції в Україні до початку травня говорили в розвідці США.
При цьому в РНБО вважають, що Росія готується до затяжної війни в Україні.
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